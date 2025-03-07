Кейт Миддлтон появится с королем Карлом III на важном мероприятии после лечения

Кейт Миддлтон появится на публике вместе с королем Карлом III и его супругой Камиллой на службе по случаю Дня сотрудничества в Вестминстерском аббатстве. В прошлом году и Кейт, и Карл были вынуждены пропустить мероприятие из-за проблем со здоровьем.

Напомним — обе августейшие особы боролись с раком. Кейт прошла курс химиотерапии и находится в стадии ремиссии — это позволяет ей вернуться к своим королевским обязанностям. В этом году она уже посетила несколько торжеств вместе с семьей.

«Сообщение о предстоящем событии поступило от Букингемского дворца, где также подтвердили, что вместе с принцем Уильямом на службе будут присутствовать принцесса Анна, герцог и герцогиня Глостерские», — ссылается на официальное заявление британских властей mk.ru.

В этом году День содружества пройдет под лозунгом «Вместе мы процветаем». Таким образом организаторы мероприятия хотят подчеркнуть дух единства и кооперации всех 56 государств, ранее входивших в состав Британской империи.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон вышла в свет в жакете, который носила до свадьбы 18 лет назад.