«Тяжело живет»: внешний вид 68-летнего Мэла Гибсона раскритиковали в Сети

Внешний вид австралийского и американского актера Мела Гибсона стал объектом споров в Сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на сайте издания Daily Mail.

68-летнего артиста «поймали» на парковке возле продуктового магазина в Лос-Анджелесе. Так, звезда «Безумного Макса» вышел в свет в синих джинсах, темной футболке и клетчатом пиджаке. Вдобавок Гибсона запечатлели с седыми волосами и бородой.

Фанаты были удивлены внешним видом актера и поделились своим мнением в комментариях под фото: «Он моложе меня, но выглядит на десять лет старше. Тяжело живет, я полагаю», «Он выглядит очень старым, хотя ему всего 68 лет», «Скис как молоко».

Напомним, Мел Гибсон был женат на Робин Мур. У бывших супругов семеро детей – 43-летняя Ханна, 42-летние близнецы Эдвард и Кристиан, 38-летний Уильям (Вилли), 35-летний Луи, 33-летний Майло и 25-летний Томас. В 2009-м Мур подала на развод после почти 30-летней семейной жизни.

С 2014 года актер встречается с 34-летней сценаристкой Розалинд Росс. Пара воспитывает общего ребенка - 7-летнего сына Ларса.

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