«Ты ярче солнца!»: 58-летняя Сальма Хайек восхитила тонкой талией в модном образе

Актриса Сальма Хайек поддержала тренд на популярный сейчас стиль бохо. 58-летняя артистка поделилась в соцсети кадрами в осеннем образе, продемонстрировав тонкую талию.

На опубликованном видео Сальма Хайек позировала на фоне кирпичной стены в легком коричневом платье в пол с пышными рукавами-фонариками, кружевным воротником и многослойной юбкой с воланами. Актриса дополнила образ широким кожаным поясом с крупной коричневой пряжкой, а также надела объемное ожерелье из красных коралловых бусин, длинную золотую цепь с подвесным кристаллом и массивную золотую манжету на один из рукавов. Осенний образ знаменитости был вдохновлен популярным сегодня направлением в моде бохо.

Подписчики оценили наряд артистки и восхитились ее внешностью.

«Красива на всю вечность», «Ты ярче солнца!», «Нью-Йорк любит тебя», — написали в комментариях под публикацией.

Говоря о своих секретах красоты, Сальма Хайек признавалась, что уделяет много внимания уходу за кожей. По словам актрисы, она не может лечь спать с макияжем или с нечистой кожей лица. Также артистка заявляла, что не прибегала процедурам омоложения и пластике, а для поддержания хорошей формы предпочитает заниматься йогой и делать легкую зарядку.

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