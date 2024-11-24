ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 ноября 2024, 19:07
1 мин.

«Ты ярче солнца!»: 58-летняя Сальма Хайек восхитила тонкой талией в модном образе

58-летняя актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в платье в стиле бохо.
«Ты ярче солнца!»: 58-летняя Сальма Хайек восхитила тонкой талией в модном образе

© Evan Agostini / Invision / AP / East News

Актриса Сальма Хайек поддержала тренд на популярный сейчас стиль бохо. 58-летняя артистка поделилась в соцсети кадрами в осеннем образе, продемонстрировав тонкую талию.

На опубликованном видео Сальма Хайек позировала на фоне кирпичной стены в легком коричневом платье в пол с пышными рукавами-фонариками, кружевным воротником и многослойной юбкой с воланами. Актриса дополнила образ широким кожаным поясом с крупной коричневой пряжкой, а также надела объемное ожерелье из красных коралловых бусин, длинную золотую цепь с подвесным кристаллом и массивную золотую манжету на один из рукавов. Осенний образ знаменитости был вдохновлен популярным сегодня направлением в моде бохо.

Подписчики оценили наряд артистки и восхитились ее внешностью.

«Красива на всю вечность», «Ты ярче солнца!», «Нью-Йорк любит тебя», — написали в комментариях под публикацией.

Говоря о своих секретах красоты, Сальма Хайек признавалась, что уделяет много внимания уходу за кожей. По словам актрисы, она не может лечь спать с макияжем или с нечистой кожей лица. Также артистка заявляла, что не прибегала процедурам омоложения и пластике, а для поддержания хорошей формы предпочитает заниматься йогой и делать легкую зарядку.

Ранее мы писали о том, что 55-летняя актриса Кейт Бланшетт снялась для журнала в открытом наряде.

Источник фото:Evan Agostini / Invision / AP / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Сальма Хайек
актриса
платье
стиль
внешность