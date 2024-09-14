«Ты удивительная»: 58-летняя модель Синди Кроуфорд восхитила внешностью без макияжа и укладки

58-летняя модель Синди Кроуфорд поделилась в личном блоге новыми кадрами. На фото знаменитость предстала без макияжа и укладки на рынке.

На одном из опубликованных снимков Синди Кроуфорд позировала на рынке со стаканом кофе в джинсовой рубашке и белой атласной юбке с цветочным принтом и в соломенной шляпе. Модель дополнила образ золотой цепочкой с кулоном и бежевой сумкой. При этом знаменитость была запечатлена без макияжа и укладки.

Подписчики оценили новую публикацию модели и отметили, что она отлично выглядит.

«Прекрасная леди», «Отличные фото! Влюбилась в эту шляпу!», «Ты удивительная», «Как всегда великолепна», «Ты такая красивая», — написали пользователи Сети.

Синди Кроуфорд делилась своими секретами красоты и признавалась, что каждое утро начинает с массажа кожи сухой щеткой. Также модель регулярно пользуется солнцезащитными средствами. Что касается макияжа, то знаменитость предпочитает не перегружать лицо лишней косметикой.

«Для меня всегда меньше — значит лучше. Это касается и макияжа, и ухода. Да, я хочу хорошо выглядеть, но не хочу проводить целый день в салоне или клинике, чтобы это так и было. И не хочу, чтобы все вокруг думали, что я не вылезаю оттуда», — делилась Синди Кроуфорд.

Модель поддерживает стройную фигуру благодаря правильному питанию и занятиям спортом. Синди Кроуфорд чередует виды тренировок, но больше всего ей нравятся йога и бег.

Ранее мы писали о том, что дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ матери с премии «Оскар» 1993 года.