Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ матери с «Оскара» 1993 года

23-летняя модель Кайя Гербер вышла в свет в платье матери Синди Кроуфорд, в котором звезда была на премии «Оскар» в 1993 году. Фото публикует Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Повторить культовый образ мамы Кайя решила для премьеры картины Shell в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Девушка надела белое платье-футляр, в котором Кроуфорд произвела фурор на кинопремии больше 20-ти лет назад.

Кроме того, на одном лишь наряде Гербер не остановилась. Она дополнила его бриллиантовыми украшениями из коллекции матери. Прическу модель тоже сделала в стиле 90-х.

Отметим, что Кайя родилась у супермодели от предпринимателя Рэнди Гербера. Повзрослев, звездная наследница решила пойти по стопам матери и начала покорять фэшн-индустрию. На сегодняшний день девушка появлялась на страницах самых известных глянцевых журналов, а также сотрудничала с брендами Calvin Klein, Burberry, Coach, Prada и многими другими.

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