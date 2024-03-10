Страдает от синдрома мышечной скованности: неизлечимо больная Селин Дион вышла на публику

55-летняя исполнительница Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, была замечена журналистами на улице. Она впервые за долгое время вышла на публику, передает Daily Mail.

Знаменитость увидели на улицах Нью-Йорка. Она направлялась в свой автомобиль в сопровождении охранников. На звезде были длинная рубашка белого цвета, ветровка, черные кожаные легинсы и ботинки.

Синдром мышечной скованности диагностировали у исполнительницы в декабре 2022 года. Это аутоиммунное заболевание, которое проявляется в болезненных спазмах мышц. А в декабре прошлого года появилась информация, что Селин потеряла контроль над телом.

Ранее супруга Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актер не рад жизни из-за деменции. По ее словам, голливудский актер окружен любовью и поддержкой.