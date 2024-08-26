«Ты позволил мне жить»: 27-летняя возлюбленная 57-летнего Венсана Касселя снялась с актером по особому поводу

Недавно 57-летний актер Венсан Кассель и его возлюбленная, 27-летняя модель Нара Баптиста, отметили первую годовщину отношений. По этому поводу молодая избранница артиста поделилась в личном блоге редкими кадрами с ним.

На одном из опубликованных фото пара позировала на пляже во время совместного отдыха на курорте. Нара Баптиста предстала перед камерой в золотистом бикини, подчеркнувшем ее фигуру. Венсан Кассель был одет в белую рубашку свободного кроя и пляжные шорты. Актер нежно обнимал девушку за плечи.

На другом снимке модель и артист улыбались и лежали на песке в обнимку. Также Нара Баптиста снялась с возлюбленным в наряде из лифа и подобии юбки, сделанных из нитей со стразами. Венсан Кассель был в темных брюках, при этом его образ дополнили похожие украшения.

«Ты позволил мне жить», — написала модель, обратившись к актеру.

Венсан Кассель отреагировал на публикацию Нары Баптисты эмодзи в виде сердца.

Напомним, слухи о романе артиста и модели появились осенью прошлого года. Тогда Венсана Касселя и Нару Баптисту заметили во время отдыха в Рио-де-Жанейро. В январе пара впервые вышла в свет вместе, появившись на показе новой мужской коллекции бренда Ami на Неделе моды в Париже. Примечательно, что нынешнюю избранницу актера сравнивают с его бывшей женой, 27-летней моделью Тиной Кунаки, из-за внешнего сходства.

Венсан Кассель состоял в браке с актрисой Моникой Беллуччи с 1999 по 2013 год. У экс-супругов две дочери — 19-летняя Дева Кассель и 14-летняя Леони Кассель. В 2018 году актер женился во второй раз на Тине Кунаки, а через год у них родилась дочь Амазони Кассель. В апреле 2023 года пара объявила о расставании.

Ранее мы писали о том, что раскрыта причина развода Венсана Касселя и Тины Кунаки.