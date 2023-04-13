Названа причина развода: модель Тина Кунаки изменила Венсану Касселю, разрушив брак

Уже вторую неделю в Сети обсуждают развод Венсана Касселя и Тины Кунаки. Они сошли после того, как актер расстался с одной из самых красивых женщин мира Моникой Беллуччи после 14-ти лет брака. Поклонники долго не могли принять 19-летнюю модель рядом с кумиром, однако со временем пару полюбили, поэтому сообщение об их разрыве стало громом средь ясного неба.

О причинах конфликта обе стороны не распространяются и отказываются в принципе комментировать разлад в отношениях. Близкий к паре источник делился с иностранными таблоидами, что у Тины уже несколько недель разбито сердце, и она не хочет ни с кем общаться. Впрочем, внешне модель подавленной точно не выглядит. На своем недавнем дне рождения она веселилась с друзьями и вовсе не думала грустить, что еще больше натолкнуло фанатов на мысль, что вина в расставании лежит на плечах именно Кунаки.

Примечательно, что, когда Кассель расходился с Беллуччи, все считали, что именно он спровоцировал разрыв, так как был неверен жене. Теперь же его выставляют жертвой. СМИ сообщают, что вполне вероятно, что актер не смог справиться с тем, что молодая супруга ему изменила. В подтверждение этому приводится недавний отпуск Тины, который она якобы провела в компании молодого мужчины. При этом отмечается, что предавала доверие мужа девушка уже больше года.

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