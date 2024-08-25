«Ты — каждое мое желание, которое сбылось»: 36-летняя актриса Румер Гленн Уиллис снялась с годовалой дочерью

16 августа актрисе Румер Гленн Уиллис исполнилось 36 лет. По этому поводу дочь актера Брюса Уиллиса поделилась в личном блоге серией новых кадров.

На опубликованных снимках Румер Гленн Уиллис предстала вместе с дочерью Луэттой, которая родилась в апреле прошлого года. На одном из фото актриса позировала с девочкой на закате на фоне океана. Дочь Брюса Уиллиса была в ярком платье длины макси, а Луэтта — в желтом платье.

Актриса также написала пост под серией кадров, в котором трогательно обратилась к дочери.

«Когда сказала Лу, что маме исполняется 36 лет! Моя крошечная девочка, ты — каждое мое желание на день рождения, которое сбылось. Ты моя вторая половинка и любовь всей моей жизни. Прошлый год был таким диким, сложным и прекрасным, а ты стала в нем светом. Я так благодарна тебе», — написала Румер Гленн Уиллис.

Артистка рассказала и об изменениях, которые произошли в ней за прошедший год. Румер Гленн Уиллис призналась, что обрела «силу внутри себя», о которой не знала, и сообщила, что сейчас работает над новой песней.

«Я так много узнала за этот год, так много о себе. Чувствую себя более свободной и счастливой, чем раньше. Пройдя через этот последний год, я увидела силу внутри себя, я не знала, что такое возможно, и я так горжусь собой. Я написала несколько слов к песне, над которой работаю, и они никогда не ощущались настолько правдивыми», — поделилась дочь Брюса Уиллиса.

Подписчики актрисы с восторгом отнеслись к ее публикации.

«Вы прекрасны», «Какие очаровательные», «Это так мило», «Вам повезло друг с другом», — написали пользователи Сети.

Напомним, в 2020 году Румер Гленн Уиллис начала встречаться с музыкантом Дереком Ричардом Томасом, а через год пара поженилась. В апреле 2023 года у супругов родилась дочь Луэтта Айсли Томас.

Ранее мы писали о том, что Румер Гленн Уиллис сообщила о расставании с отцом своего годовалого ребенка.