Дочь Брюса Уиллиса рассказала о расставании с отцом своего годовалого ребенка. Об этом стало известно из соцсетей.

Румер Уиллис заявила, что она стала матерью-одиночкой. Девушка в соцсетях рассказала о расставании с возлюбленным и отцом ее ребенка Дереком Томасом.

«Я теперь мать-одиночка, но мы вместе воспитываем дочь. Я невероятно благодарна за мою Луэтту, она — лучшее, что случалось в моей жизни. Я всегда буду благодарна за наши отношения, потому что она появилась в моей жизни», — рассказала она.

Причину разрыва девушка не уточнила. Дочь актера добавила, что хотела бы родить еще одного ребенка, чтобы у дочери был близкий по возрасту брат или сестра.

Румер Уиллис родила дочь Луэтту в апреле 2023 года. За два года до этого состоялась свадьба девушки и Дерека Томаса.

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