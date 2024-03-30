«Ты больше не мой угнетатель»: экс-возлюбленная рэпера 50 Cent обвинила его в изнасиловании и побоях

Бывшая возлюбленная рэпера 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон), испанская актриса Дафна Джой обвинила его в изнасиловании и физическом насилии. Об этом она заявила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя актриса была возлюбленной рэпера и родила от него 12-летнего сына Сира. Обвинения Дафна Джой выдвинула после того, как Кертис начал добиваться единоличной опеки над их общим ребенком.

«Давайте всерьез поговорим о зле, которое ты причинил: насиловал меня, бил. Ты больше не мой угнетатель, Бог тебе судья», — написала Дафна.

Модель пояснила, что 50 Cent видел сына 10 раз за последние два года. При этом он живет неподалеку от ребенка в Нью-Йорке. По мнению актрисы, Джексон не справляется с совместным воспитанием сына.

Джой и Джексон встречались в 2011—2012 годах. После чего их отношения прекратились.

Актриса сыграла русалку в «Пиратах Карибского моря: на странных берегах». Также она появлялась в фильмах «Подстава», «Франкенхуд» и других картинах. У Дафны есть собственная линия одежды.

Представитель артиста опроверг обвинения Джой, заявив, что все ее слова — вранье. Он пояснил, что модель добивается таким образом единоличной опеки над сыном.

Ранее в Подмосковье пациентка центра лечения зависимостей обвинила охранника в изнасиловании и спаивании.