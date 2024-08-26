«Ты безупречна»: 57-летняя актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру во время отдыха на яхте

57-летняя актриса Сальма Хайек сообщила, что сейчас отдыхает на Ибице. В личном блоге артистка поделилась кадрами с яхты, продемонстрировав фигуру.

На опубликованных снимках Сальма Хайек предстала на яхте в желтом купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

«Желтое бикини + седые волосы = идеальное сочетание», — написала актриса.

Подписчики знаменитости восхитились ее внешностью.

«Ты безупречна», «Как можно быть такой красоткой», «Влюбляюсь в тебя», — написали пользователи Сети.

Сама артистка не скрывает своих секретов красоты и делится ими. Так, Сальма Хайек уделяет много внимания уходу за кожей. По словам знаменитости, для нее недопустимо ложиться спать с макияжем или с нечистой кожей лица.

«Я никогда не ложусь спать, предварительно не умывшись. <…> Я могу забыть снять платье, туфли и украшения, но макияж — никогда. <…> Ночью кожа вырабатывает масла, необходимые для того, чтобы выглядеть молодо. Она восстанавливается. Так что хорошо умывайтесь вечером, но не переусердствуйте с этим утром», — отмечала Сальма Хайек.

Актриса заявляла, что не прибегала процедурам омоложения и пластике. Сальма Хайек рассказывала, что смогла сохранить подтянутую и сияющую кожу в своем возрасте благодаря специальному соку из четырех ингредиентов: апельсина, куркумы, черного перца и расторопши. Артистка подчеркивала, что этот домашний напиток не только придает коже сияние и блеск, но и имеет ряд преимуществ для здоровья тела и организма.

Что касается поддержания хорошей формы, то Сальма Хайек признавалась, что не занимается в спортзале и вместо этого выбирает йогу и легкую зарядку.

Ранее мы писали о том, что 54-летнюю модель Наоми Кэмпбелл заметили с немецким музыкантом Rampa. Знаменитость продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха на пляже.