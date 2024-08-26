«Ее друзья знают об этом»: 54-летняя Наоми Кэмпбелл отдыхает с немецким музыкантом

Модель Наоми Кэмпбелл заметили на отдыхе с немецким музыкантом Грегори Сюттерлином, который выступает под псевдонимом Rampa. Разговоры об их отношениях появились после публикации видео с вечеринки в клубе. Они держались за руки и целовались, а сейчас проводят время вместе.

Впервые пару увидели вместе на Миконосе, где Наоми танцевала возле светловолосого мужчины и заигрывала с ним, а он отвечал ей взаимностью. Грегор тогда был приглашен в качестве диджея и отвечал за музыку.

После влюбленные решили провести день на пляже. Модель хвасталась стройной фигурой, которая приковывала взгляды отдыхающих. А ее спутник постоянно держал ее за руку и о чем-то увлеченно говорил.

При этом близкая подруга Наоми заявила в беседе с представителем зарубежного издания The Mail, что разговоры о романе между моделью и диджеем являются слухами.

«Это не роман, все ее друзья знают об этом. Наоми не находится в отношениях и сосредоточена на своих детях», – поделилась она.

Напомним, что у Кэмпбелл есть двое детей, которые родились от суррогатной матери. В мае 2021 года звезда подиума сообщила, что стала матерью. Через несколько месяцев она уже устроила малышке фотосессию для обложки Vogue. Летом прошлого года она объявила, что у нее появился сын. Правда, она так и не показала мальчика, и не назвала его имя.

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