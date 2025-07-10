Турецкие папарацци довели до слез восьмилетнюю дочку Ирины Шейк Лею

Папарацци в Стамбуле довели до слез маленькую дочь супермодели Ирины Шейк. Восьмилетняя Лея растерялась и стала плакать, когда покидала с родительницей турецкий ресторан. Кадры оказались в соцсетях.

При выходе из заведения мать и дочь оказались в плотном кольце фотографов. Шейк попыталась защитить ребенка, накинув на нее пиджак, но Лея, не выдержав напора, расплакалась.

Турецкое издание Magazin Burada, опубликовавшее кадры инцидента, заявило, что съемку прекратили, заметив слезы девочки.

В соцсетях пользователи поддержали модель и раскритиковали журналистов, которые вели себя слишком активно, чем напугали девочку. Но нашлись и те, кто указали, что это Шейк вела себя нервозно – если бы она была поспокойнее, то Лея тоже чувствовала бы себя защищенно.

Напомним, что модель из России Ирина Шейк давно покинула страну, но прививает наследнице русскую культуру. Она учит ее русскому языку и включает мультфильмы.

Модель сознательно отказывается от нянь, доверяя заботу о Лее только матери и отцу девочки — Брэдли Куперу, с которым у ребенка сохранились теплые отношения. Девочка даже подружилась с его новой возлюбленной Джиджи Хадид.

Ранее мы писали о том, что возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон выдвинула актеру условие, при котором она согласится родить ему ребенка.