Турецкая актриса из сериала «Клюквенный щербет» Сыла Тюркоглу выходит замуж

Актриса Сыла Тюркоглу объявила, что выходит замуж. Предложение руки и сердца ей сделал возлюбленный-бизнесмен Ата Айылдыз. Об этом звезда сериала «Клюквенный щербет» рассказала в социальных сетях.

Сыла снялась для блога с большим букетом и бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Помолвка актрисы состоялась на яхте спустя год после того, как она поймала букет невесты на свадьбе подруги. Своими эмоциями по поводу предложения Тюркоглу пока не поделилась, но судя по выражению ее лица на снимках, новый этап в отношениях с бизнесменом стал для нее неожиданностью.

О романе актрисы с Ата Айылдыз стало известно в прошлом году. Они познакомились на свадьбе друзей, после чего стали часто видеться и общаться в Сети. Уже в сентябре турецкая знаменитость заявила, что начала встречаться с бизнесменом.

Отметим, что Сыла Тюркоглу является одной из самых популярных актрис в Турции. По известности она обошла даже Ханде Эрчел, которая прославилась благодаря сериалу «Постучись в мою дверь». Проект переснимали во многих странах, в том числе есть и русская версия.

Ранее Орландо Блум отреагировал на слухи о новом романе Кэти Перри.