Актер Орландо Блум шуткой отреагировал на слухи о новом романе Кэти Перри

Орландо Блум шуткой отреагировал на слухи о новом романе Кэти Перри. Подробности приводит People.

В сети активно обсуждают возможный роман певицы и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Однако слухи об их отношениях ни Кэти, ни Орландо не опровергали.

Однако экс-возлюбленный решил шутливо отреагировал на роман своей бывшей супруги. Сатирическое издание The Onion опубликовало юмористическую новость, где якобы влюбленный в Ангелу Меркель актер сходил с ней на свидание. В публикации была надпись: «Он не мог оторвать от нее глаз!».

Актер оценил шутку и оставил под постом смайлики с аплодисментами.

Напомним, что По данным издания, певица и актер впервые познакомились на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Однако пара рассталась после года отношений из-за того, что актер увлекся другой девушкой, а уже в 2019 году Кэти и Орландо возобновили отношения и обручились.

Ранее мы писали о том, что Кэти Перри и Орландо Блум воссоединились на яхте в Италии.

Также сообщалось, что дочь Майкла Джексона Пэрис разорвала помолвку с женихом Джастином Лонгом.