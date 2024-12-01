Тщеславный проект: Виктория Бекхэм задолжала $93 млн из-за провала своего бренда одежды

Виктория Бекхэм оказалась в долгах из-за увлечения дизайном одежды. Она создала свой бренд, однако за 16 лет существования он так и не начал приносить прибыль.

Как пишет RadarOnline, бизнес Виктории ушел в минус на 93 миллиона долларов, поэтому в ситуацию вмешался спонсор и муж экс-участницы Spice girls, футболист Дэвид Бекхэм.

«Дэвид и Виктория понимают, что это не может продолжаться вечно. Бренд стал очень дорогим тщеславным проектом, и рождественский период будет для него решающим. Дэвид — проницательный бизнесмен, и он не собирается долго вкладывать свои миллионы в убыточную фирму», - заявил собеседник издания.

Он также заверил, что Бекхэм закрыл бы этот бизнес много лет назад, но не хотел расстраивать любимую жену.

Ранее сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэм пытаются наладить дружеские отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Они уже прекратили общение с проживающими в США герцогами Сассекскими.