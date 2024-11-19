Раскрыто, зачем Виктория Бекхэм отчаянно пытается войти в ближайшее окружение Кейт Миддлтон

Виктория и Дэвид Бекхэм налаживают дружеские отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание HeatWorld.

Прекратив общение с герцогами Сассекскими, Виктория и Дэвид Бекхэм «переключились» на принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Еще во время борьбы принцессы Уэльской с раком дизайнер тайно поддерживала Кейт, а сейчас, когда та восстановилась и вернулась к работе, Виктория яростно пытается войти в ее ближайшее окружение.

Как рассказал информатор, супруги собираются вывести дружбу с будущими королем и королевой на новый уровень. При этом сближаются они, как отмечается, вовсе не в корыстных целях. По счастливой случайности футболист проводит достаточно времени с Уильямом, и Виктория не упускает возможностей — она даже рассматривает идею двойного свидания.

«В последнее время Дэвид проводит все больше времени с Уильямом, поскольку они работают вместе и, хотя они и раньше были дружелюбны, в последние месяцы фактически стали настоящими друзьями. Им нравится говорить обо всем на свете: о семье, работе и футболе — и они говорили о том, чтобы встретиться с Кейт и Викторией, когда все устаканится. <…> И никто не взволнован этими планами больше, чем Виктория, которая на седьмом небе от счастья оттого, что может стать лучшей подругой будущей королевы», — поделился источник.

В то же время Бекхэмы все-таки видят долю выгоды в близком общении с принцем Уильямом и его женой: оказалось, что футболист давно мечтает стать сэром, и крепкая дружба с наследником британского престола служит залогом того, что однажды это произойдет.

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