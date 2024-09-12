Трогательный поступок: музыкант Бон Джови спас женщину от суицида

Американский музыкант Джон Бон Джови спас жизнь женщины во время съемок клипа в Нэшвилле. Артист отговорил ее от совершения суицида.

Лидер группы Bon Jovi увидел, как женщина собирается свести счеты с жизнью. Он и еще одна прохожая подошли к ней и отговорили совершать суицид, пишет Page Six.

Поступок 62-летнего музыканта засняли камеры видеонаблюдения. На них видно, как Бон Джови общается с женщиной. После ей помогли уйти в безопасное для жизни место.

Как пояснил источник издания, в тот момент артист снимал клип на песню People’s House. Выяснилось, что у исполнителя хита It’s my life есть опыт общения с людьми, которые находятся в кризисных ситуациях. Бон Джови отказался комментировать произошедшее ради сохранения анонимности спасенной женщины.

Группа Bon Jovi существует с 1983 года. Участники коллектива выступили за свою карьеру в более чем 50 странах и выпустили 16 студийных альбомов.

В июле 2024 года умерла мама Джона Бон Джови. Женщина ушла из жизни 9 июля в медицинском центре Монмута в Лонг-Бранч в Нью-Джерси. Ей было 83 года.