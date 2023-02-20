Трогала за интимное место: Кейт Миддлтон вела себя развязно с принцем Уильямом на дорожке премии

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали гостями престижной премии BAFTA, которая прошла в Лондоне. Звезды появились на красной дорожке. Они улыбались и выглядели счастливыми, а невестка короля Карла III даже позволила себе лишнее. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Принцесса Уэльская появилась на публике в роскошном белом платье Alexander McQueen, черных перчатках и серьгах Zara. Многие удивились, что Кейт выбрала наряд, который уже носила до этого и недорогой аксессуар. Но больше всего разговоров в Сети вызвало поведение шатенки. Во время выхода на красную дорожку супруга Уильяма шлепнула избранника по ягодице.

Видео с мероприятия быстро распространилось в Сети. Поклонники не только не стали осуждать Миддлтон, но даже поддержали ее. Многие отметили, что супруги выглядели влюбленными и были близки к народу.

«О, да! Я тоже это видел!», «Как это мило», «Вау! Как можно не любить этих двух», — цитирует поклонников Daily Mail.

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл высмеяла свадьбу Кейт Миддлтон и Уильяма. Она прокомментировала радостное событие еще за несколько лет до знакомства со своим мужем. Брюнетка не стеснялась в выражениях.