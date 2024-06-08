54-летняя модель Наоми Кэмпбелл впервые раскрыла тайну рождения своих детей

54-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые согласилась ответить на вопросы журналистов, касающиеся рождения ее детей. Она призналась, что сын и дочь появились на свет при помощи суррогатной матери.

В интервью The Times, Наоми рассказала, что девочка родилась в мае 2021 года, когда ей уже исполнился 51 год. Долгожданный наследник появился на свет в июне 2023 года. При этом супермодель категорически отказалась раскрыть имена детей.

«Я столько раз слышала, как девушки говорят, что не хотят детей и, возможно, не захотят в будущем, и я всегда говорила: «Ты передумаешь. Ты захочешь стать мамой». Я понимаю, что финансово это затратно», - разоткровенничалась Кэмпбелл.

Она вспомнила о том, как ее воспитывала мать, у которой вообще не было денег, и тем не менее она прекрасно справилась.

«Это того стоит. Это потрясающе», — заключила супермодель.

Ранее друзья Наоми Кэмпбелл прокомментировали слухи о том, что модель состоит в отношениях с Мохаммедом Аль Турки. По словам друзей звезды, супермодель действительно общается с миллионером, но между ними нет романтической связи.