Требуется операция: принцесса Нидерландов Катарина-Амалия госпитализирована с травмой

21-летняя наследница голландского престола Катарина-Амалия была экстренно госпитализирована после несчастного случая во время верховой езды. По данным издания People, принцесса получила перелом плеча, требующий хирургического вмешательства.

После инцидента королевский дворец выпустил официальное заявление.

«Более подробная информация будет предоставлена, как только станет ясно, каковы возможные последствия для официальных обязательств и других соглашений», — говорится в сообщении.

Известно, что королева Максима немедленно прервала свое участие в официальном мероприятии, получив известие о травме старшей дочери.

Катарина-Амалия, являющаяся первой в очереди на нидерландский престол, известна своей любовью к конному спорту. Этот инцидент может повлиять на ее участие в запланированных королевских обязанностях в ближайшие недели.

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