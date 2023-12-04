Трамп назвал Роберта Де Ниро неудачником в ответ на критику
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Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны актера Роберта Де Ниро. Об этом пишет Telegram-канал Ura.ru.
По мнению Трампа, Де Ниро и «другие дураки» причастны к уничтожению премии «Оскар». При этом, вероятнее всего, политик перепутал кинопремию с Gotham Awards, на которой и выступил Де Ниро.
Вдобавок бывший американский президент посоветовал актеру «сосредоточиться на своей жизни» вместо обсуждения жизни других.
«Он стал полным неудачником, а мир наблюдает, ждет и смеется!», — отметил Трамп.
Уточняется, что в рамках выступления на Gotham Awards Роберт Де Ниро раскритиковал политику Дональда Трампа, а также уличил его во лжи. Позднее многие пользователи выразили непонимание, почему артист решил высказаться о политике на подобном мероприятии.
Ранее стало известно, что помощница Роберта Де Ниро отсудила у него 1,2 млн долларов за жестокое обращение.