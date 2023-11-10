Помощница Роберта Де Ниро отсудила у него 1,2 млн долларов за жестокое обращение. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

41-летняя ассистентка актера обвинила его в регулярных унижениях, гендерной дискриминации и мести, в результате которой она осталась без работы. Федеральный суд Манхэттена завершил рассмотрение скандального дела. Присяжные встали на защиту женщины, а компанию артиста признали виновной.

Экс-помощница Роберта получила 1,2 млн долларов. Это сумма, равная зарплате за 4 года, которые она провела без работы. Сообщается, что после увольнения Де Ниро намеренно не давал ей рекомендательные письма, поэтому женщина не могла устроиться на работу.

Несмотря на то, что потерпевшая требовала 12 млн, она осталась довольна решением суда. Об этом сообщил ее адвокат.

«Она в восторге! Мы рады, что присяжные увидели то, что видели мы, и вынесли вердикт в нашу пользу», — высказался правозащитник.

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