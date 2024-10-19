«Тот факт, что мужчина женат, ее не останавливал»: Анджелина Джоли подогрела слухи о новом романе

Актриса Анджелина Джоли снова подогрела слухи о новом романе. Артистка появилась на кинофестивале в Лондоне в компании рэпера Akala. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне Анджелина Джоли посетила 68-й Лондонский кинофестиваль, на котором представила свой новый фильм «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас. 49-летняя актриса позировала на красной дорожке в черном брючном костюме с блейзером. Артистка дополнила образ блузкой с глубоким вырезом, золотыми серьгами-подвесками и черными ботильонами. Знаменитости сделали выразительный макияж, а ее волосы были распущены.

На мероприятии также был замечен и предполагаемый избранник актрисы, 40-летний рэпер Akala (Кингсли Джеймс Дали). Певец предстал перед камерами в строгом черном костюме, дополнив образ темно-синим шарфом. Примечательно, что знаменитости позировали отдельно, но это не помешало обсуждению их романа в Сети. Многие отметили, что Анджелина Джоли и Akala пришли на фестиваль в парных образах.

«Тот факт, что мужчина женат, еще никогда ее не останавливал», «Может, он в открытых отношениях сейчас? Но Анджелина точно скоро это изменит», — пишут пользователи Сети.

Однако некоторые посчитали, что актрису и рэпера связывает только дружба.

«Они совсем не выглядят как влюбленные — похоже, они просто друзья», «Какие отношения, если все мысли Анджелины до сих пор только и Брэде и их разводе?», «Очевидно, что они дружат, зачем их сразу женить?» — высказались в Сети.

Напомним, слухи об отношениях Анджелины Джоли и Akala появились в августе этого года. Тогда актрису и музыканта заметили выходящими вместе из отеля во время Венецианского международного кинофестиваля. Также пару засняли на мероприятии модного бренда артистки в Нью-Йорке в начале октября.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, кем оказался предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли.