Прилетел в Венецию не один: кем оказался предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли

На Венецианском фестивале представили фильм, в котором Анджелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас. Но большее внимание привлекает личная жизнь голливудской знаменитости. В Италию звезда прилетела в компании рэпера Akala — в СМИ решили, что он бойфренд бывшей жены Брэда Питта. Но, как оказалось, с музыкантом актрису связывают только дружеские отношения.

40-летний рэпер Akala (настоящее имя — Кингсли Маклин Дейли) сопровождает звезду на мероприятии. Их видели вместе еще весной, и сразу же заподозрили в романтических отношениях. Однако выяснилось, что музыкант прилетел на фестиваль вместе с возлюбленной, которая отлично ладит с Джоли.

Источник Daily Mail пояснил, что Анджелина и Akala подружились на почве гуманитарных и социальных интересов.

«Они сделали несколько проектов, в которых основное внимание уделяется глобальным проблемам — таким как права человека. Энджи очень хорошо о нем отзывается», — рассказал инсайдер.

Джоли и Кингсли познакомились на литературном фестивале этой весной. Пока известно лишь то, что они живут в одном отеле, но стараются не выходить в свет, чтобы избежать лишнего внимания прессы.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала внешность Анджелины Джоли во время одного из ее выходов на Венецианском кинофестивале, назвав ее «молью».