«Торговец людьми, сатанист»: Бейонсе и Jay-Z заявили об угрозах жизни

Рэпер Шон Картер, выступающий под псевдонимом Jay-Z, рассказал об угрозах, которые поступали ему и его жене Бейонсе после иска об изнасиловании. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на иск звезды к адвокату Тони Базби.

55-летний рэп-исполнитель заявил, что получал угрозы после того, как Базби представил иск с обвинениями артиста в изнасиловании 13-летней девочки. В документе говорилось о том, что Jay-Z и его друг P. Diddy напали на подростка на вечеринке в 2000 году.

Рэпер заявил, что комментарии в социальных сетях в ответ на публичные заявления господина Базби о нем и обвинения против него причинили ему вред.

«Например, люди говорили: «Я не могу дождаться, пока ты присоединишься к (Комбсу) в тюрьме». Потом в аду». В других комментариях меня обвиняли в том, что я «сатанист», «торговец людьми», «террорист» и «монстр», называли меня словом на букву «Н» и угрожали насилием против меня и моей жены, включая угрозы жизни», — сообщает в иске Шон Картер.

Напомним, что иск в отношении рэпера был подан в декабре, а 15 февраля обвинительница отказалась от претензий к рэперу. Звезда же убежден, что адвокат обратился в суд в это время неслучайно, так как состоялась премьера фильма с участием их с Бейонсе дочери. По мнению артиста, он якобы хотел причинить его семье большие неудобства.

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