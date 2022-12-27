Топ с блестками и желтые шорты: наряды Кейт Миддлтон из нулевых стали трендом

Молодые поклонники принцессы Уэльской Кейт Миддлтон стали копировать наряды королевской особы образца 2000-х. Видео, в которых девушки подражают ее стилю, стали трендом в TikTok.

Подростков по-настоящему увлекла прошлая манера Миддлтон одеваться. Чтобы собрать такой лук, они ищут винтажную одежду на сайтах секонд-хендов.

Вдохновленные Миддлтон ассамбли включают джинсы с заниженной талией, пояс и майку или черное вязаное платье с поясом и сапогами до колен. Некоторые подростки выбирали черную юбку и расшитый блестками топ для клуба, как у Миддлтон.

Кто-то вспоминает желтые шорты 26-летней принцессы, чтобы воссоздать наряд, в котором она появилась на благотворительном мероприятии в 2008 году.

Некоторые достают фотографии Миддлтон в ее любимых джинсах с заниженной талией.

Ранее Миддлтон поздравили с четвертой беременностью. Принцесса предстала в бордовом платье с пайетками, под которым некоторые заметили округлившийся живот.