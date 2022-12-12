Кейт Миддлтон поздравили с четвертой беременностью

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон предстала с округлившимся животиком на фоне наряженной елки. Четвертая беременность официально не подтверждена, но поклонники на разных языках уже поздравили жену принца Уильяма.

На снимке Миддлтон появилась в бордовом платье, расшитом пайетками. Она сложила руки под животом, который заметно выделяется, несмотря на стройность фигуры.

Поклонники написали 40-летней Миддлтон: «Поздравляю! Лучшая новость этого года», «Невероятно».

Впрочем, нашлись и те, кто считают подобную фигуру вполне нормальной для женщины 40 лет. Они заявили, что намеков на беременность нет.

Ранее принц Гарри рассказал о боли, которую пережила Миддлтон во время брака с Уильямом.