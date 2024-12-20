Тома Круза заметили на свидании с его агентом Махой Дахил в Лондоне

62-летнего американского актера Тома Круза заметили в компании его агента Махи Дахил в ресторане GAIA в Лондоне, пишет The Daily Mail. Это стало для фанатов голливудской звезды очередным подтверждением теории о том, что Круз закрутил новый роман – слухи о нем появились еще в начале осени.

По словам источника издания, который лично наблюдал за ужином вероятной пары, актер и его спутница приехали в черном «Мерседесе» и провели в специализирующемся на средиземноморской кухне ресторане несколько часов. Дахил, как утверждает он, постоянно шутила и периодически поглаживала Круза по руке.

В конце вечера актер по-джентльменски помог Дахил надеть пальто и сопроводил ее, нежно придерживая за локоть, до машины.

К сожалению, доподлинно неизвестно, чем в именитом пятизвездочном ресторане Тома и Маху потчевали. Однако сомнений не вызывает одно – для совместного вечера оба оделись просто, но нарядно. На Крузе был темно-синий блейзер поверх светло-голубого свитера с V-образным вырезом и брюки, его спутница облачилась в гламурную белую меховую шубу и джинсы-клеш.

Ранее 18-летняя дочь Круза Сури рассталась с возлюбленным Тоби Коэном.