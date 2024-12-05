18-летняя дочь актера Тома Круза Сури рассталась с возлюбленным Тоби Коэном

Дочь актера Тома Круза Сури рассталась со своим бойфрендом Тоби Коэном. Оказалось, что звезды разошлись еще в августе, но не стали это афишировать. Подробности сообщает Daily Mail.

Инсайдер из окружения бывших возлюбленных рассказал, что они разошлись без скандалов. Однако расставание все равно далось Сури тяжело. Из-за того, что они долго общались еще до романа, 18-летняя девушка сразу лишилась и бойфренда, и лучшего друга.

«Сури верила, что влюблена, и не боялась показать это миру, поэтому разрыв дался ей нелегко, но она справилась с помощью друзей», - рассказал источник.

Сейчас Сури уже смогла оправиться после расставания. Инсайдер сообщил, что она считает свое решение правильным. После разрыва отношений Круз и Коэн не смогли остаться друзьями.

Напомним, что о романе звезд стало известно в июне 2024 года. Поклонники радовались за Сури, так как рядом с Тоби она выглядела по-настоящему счастливой. О проблемах девушка ничего не рассказывала, поэтому неизвестно, что в итоге привело к расставанию.

Ранее стало известно, что актер Том Круз оплатил обучение дочери в университете.