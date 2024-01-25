Том Холландер заявил, что однажды получил зарплату за Тома Холланда

Британский актер Том Холландер рассказал, как однажды актерское агентство по ошибке перевело ему зарплату за фильмы про Мстителей, которая принадлежала Тому Холланду. Об этом артист поведал в шоу «Late Night With Seth Meyers».

«Какое то время нас представляли одни и те же агенты. Однажды я самодовольно сидел в театре на пьесе моего друга — только что закончил снимать сериал для BBC за 30 тысяч долларов. В перерыве я проверил свою почту, на которую получил письмо: «Платежная квитанция за первый кассовый бонус «Мстителей», — вспомнил Холландер.

Артист заверил, что в чеке говорилось об ошеломительной сумме, добавив, что это был лишь бонус с первых продаж супергеройской киноленты. Он подчеркнул, что это были самые большие деньги, которые он когда-либо видел.

Помимо этого, Холландер признался, что его периодически путают с более молодым коллегой. Актер также отметил, что его регулярно знакомят с «чьими-то очень взволнованными, а затем сбитыми с толку и разочарованными детьми».

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