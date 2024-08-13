«Только если меня собьет автобус»: Джеймс Кэмерон отказался уступать место режиссера «Аватара»

Джеймс Кэмерон заявил, что не будет уходить с должности режиссера «Аватара». Об этом сообщает Газета.Ru.

69-летний автор картин «Аватар» Джеймс Кэмерон рассказал, что вскоре приступит к съемкам четвертой и пятой частей франшизы. Релиз картин запланировал на 2029-й и 2031-й годы соответственно.

Режиссер признался, что сейчас он полон сил и энергии, поэтому решительно настроен остаться для того, чтобы снять еще несколько частей.

«Послушайте, режиссером станет кто-то другой, только если меня собьет автобус и я буду подключен к аппарату искусственного дыхания. Но я стараюсь избегать подобного сценария», — заявил он.

Прямо сейчас Кэмерон работает над пост-продакшеном «Аватара 3», который планируется к выходу в 2025 году. Режиссер также заявил о работе над новым проектом, связанным со вселенной «Терминатора».

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