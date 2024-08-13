Не каждый бы решился на это: Кэти Перри и Орландо Блум удивили фанатов экстремальной выходкой

Кэти Перри и Орландо Блум четыре года назад стали родителями малышки Дейзи. Певица и актер активно занимаются воспитанием дочки, много работают, но не забывают уделять внимание и друг другу. Возлюбленные решились на экстремальный поступок, который им точно надолго запомнится.

Орландо и Кэти устроили себе экстремальное свидание — они прыгнули в океан с вертолета. Экстремальный поступок звезды сняли на видео, которое выложили в своих социальных сетях.

Для поездки на вертолете американская исполнительница надела оранжевое бикини, а ее муж — плавательные шорты. Когда вертолет снизился, звезда фильма «Пираты Карибского моря» взял 39-летнюю артистку за руку и прыгнул вместе с ней в океан. На лицах звезд была смесь страха с восторгом.

«Как будто звезды на небе. Мы с тобой найдем друг друга. В каждой жизни», — подписала пост певица строчкой из своей новой песни.

Публикацию знаменитости прокомментировала бывшая возлюбленная актера, модель Миранда Керр — она поставила под постом эмодзи-сердечки. Пришла в восторг от прыжка звезд и глава семьи Кардашьян Крис Дженнер.

Певица и актер начали встречаться еще в 2016 году, но расстались спустя почти год отношений. В 2019 году они воссоединились, а еще через год у них родилась дочь. Пока неизвестно, вступили ли звезды в официальный брак.

Напомним, осенью прошлого года Кэти Перри и Орландо Блум впервые вывели в свет малышку Дейзи. Подробнее читайте здесь.