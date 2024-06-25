Дженнифер Лопес заметили в эконом-классе самолета после отмены гастрольного тура

Певица и актриса Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур This Is Me… Live, запланированный на лето этого года, из-за желания провести время с семьей. Вероятно, это решение сильно ударило по ее кошельку, так как 54-летнюю звезду заметили в эконом-классе самолета, когда она летела из Неаполя в Париж.

Как пишет Daily Mail, Дженнифер скромно сидела у окна, а рядом разместился ее телохранитель. При этом знаменитость попыталась скрыть лицо за крупными солнцезащитными очками, но ее все равно узнали пассажиры.

В мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе артистов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно.

При этом Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с супругой, певицей Дженнифер Лопес. Артист вышел в свет без обручального кольца.