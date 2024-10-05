«То погладит, то по спинке побьет»: P. Diddy хотел усыновить мальчика из Казахстана

Рэпер P. Diddy хотел усыновить 13-летнего мальчика из Казахстана. Об этом сообщает газета «Известия».

В 2011 году рэпер P. Diddy приехал с визитом в Казахстан. Первым делом он посетил детский дом № 2 города Алматы. По воспоминаниям одного из воспитанников учреждения, Рахима Рушанова, ему поручили сопровождать P. Diddy во время экскурсии по детскому дому.

«Он постоянно держал меня за руку — для меня это тогда выглядело как похвала. То он меня погладит, то по спинке побьет, thank you скажет, еще что-то», — рассказал он.

Сейчас Рахиму 27 лет, он живет в Казахстане и работает барменом, но в далеком прошлом у него была возможность уехать в США, считает мужчина.

«Он на английском разговаривал. Единственная фраза, которую мне перевели: „Он хочет тебя забрать с собой“. Потом эта тема около месяца ходила вокруг да около. Я в какой-то момент даже надеялся. Но в конце концов сложилось так, что меня не получилось усыновить, потому что, как мне сказали, он хотел забрать только меня, а у меня были сестры еще в детдоме», — объяснил он.

Однако бывшая директор детского дома настаивает, что не помнит о желании рэпера усыновить мальчика. По словам женщины, скорее всего, над мальчиком пошутил кто-то из сверстников.

«Я вас уверяю, не было такой заинтересованности, чтобы он хотел усыновить ребенка», — рассказала она.

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