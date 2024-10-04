Рианна усмехнулась, услышав вопрос об участии в скандальных вечеринках P.Diddy. Об этом сообщает PeopleTalk.

В Сети появилось видео на котором певица Рианна пробирается сквозь толпу папарацци. В какой-то момент один из журналистов выкрикивает: «Участвовала ли ты в каких-нибудь вечеринках P. Diddy? Была ли соучастницей какого-нибудь ужаса?».

Однако в ответ Рианна лишь усмехнулась и скрылась в автомобиле.

Напомним, скандал связанный с P. Diddy, которого обвиняют в сексуализированном и физическом насилии, а также организациях секс-вечеринок с участием знаменитостей, не утихает уже несколько недель. После ареста рэпера, пользователи соцсетей начали находить подозрительные намеки и совпадения, которые косвенно могли бы указывать на насилие P. Diddy по отношению к артистам.

Рианна еще на заре своей карьеры рассказывала, что друг P. Diddy Джей Зи удерживал ее в своем офисе, угрожая выкинуть ее в окно с 29 этажа, если та не подпишет договор.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер готов рассказать о пережитом на вечеринках P.Diddy.