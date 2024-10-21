«То, что я говорю уже 10 лет»: 50 Cent отреагировал на обвинения против P. Diddy

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) прокомментировал обвинения, выдвинутые против его коллеги P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Его слова приводит издание People.

Как признался музыкант, его не удивляет происходящее вокруг Комбса, которого обвиняют в сексуальном насилии, домогательствах, изнасилованиях, побоях и противозаконном лишении свободы.

«Послушайте, кажется, что я делаю какие-то крайне возмутительные вещи, но это не так. На самом деле я просто говорю то, что говорю уже 10 лет», — поделился 50 Cent.

Исполнитель добавил, что всегда «держался подальше от этой фигни».

17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что P. Diddy обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на глазах у знаменитостей.