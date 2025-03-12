ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 марта 2025, 10:44
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Тимоти Шаламе выбрал помолвочное кольцо за сотни тысяч долларов для Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо за 300 тысяч долларов для Дженнер.
Тимоти Шаламе выбрал помолвочное кольцо за сотни тысяч долларов для Кайли Дженнер

© Chris Pizzello/Invision/East News

Франко-американский актер Тимоти Шаламе решил сделать предложение руки и сердца своей девушке Кайли Дженнер и купил помолвочное кольцо за 300 тысяч долларов (около 26 млн рублей). Об этом пишет издание The Sun.

Информатор из окружения пары рассказал, что звезда «Дюны» несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Артист искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге выбрал французского дизайнера. Источник уточнил, что Шаламе выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

«Кольцо, сделанное парижским дизайнером, невероятно особенное, и на его изготовление уйдет шесть недель. Он готов к помолвке и представляет себе долгое, счастливое будущее с Кайли», — поделился собеседник издания.

Инсайдер отметил, что сейчас Тимоти Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение манекенщице. Источник допустил, что актер выберет Париж или Лазурный берег.

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее стало известно, почему Кайли Дженнер не поддержала Шаламе на вручении премии SAG.