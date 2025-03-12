Тимоти Шаламе выбрал помолвочное кольцо за сотни тысяч долларов для Кайли Дженнер

Франко-американский актер Тимоти Шаламе решил сделать предложение руки и сердца своей девушке Кайли Дженнер и купил помолвочное кольцо за 300 тысяч долларов (около 26 млн рублей). Об этом пишет издание The Sun.

Информатор из окружения пары рассказал, что звезда «Дюны» несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Артист искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге выбрал французского дизайнера. Источник уточнил, что Шаламе выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

«Кольцо, сделанное парижским дизайнером, невероятно особенное, и на его изготовление уйдет шесть недель. Он готов к помолвке и представляет себе долгое, счастливое будущее с Кайли», — поделился собеседник издания.

Инсайдер отметил, что сейчас Тимоти Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение манекенщице. Источник допустил, что актер выберет Париж или Лазурный берег.

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее стало известно, почему Кайли Дженнер не поддержала Шаламе на вручении премии SAG.