Тимберлейк и Бил решили провести Рождество не вместе после слухов о проблемах в браке

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил намерены встретить Рождество не вместе. Об этом пишет издание Radar.

На протяжении текущего года в СМИ активно обсуждались проблемы в браке знаменитостей, однако долгое время эти разговоры оставались лишь на уровне сплетен.

Теперь же стало известно, что у звездной пары действительно есть трудности во взаимоотношениях. Так, инсайдер рассказал, что предстоящее Рождество Тимберлейк и Бил собираются встретить раздельно. Предполагается, что это связано с желанием Джессики побыть одной и отдохнуть от «проблемного супруга».

«Она может сходить на один или два его концерта, чтобы показать, что она готова поддержать его, но в личной жизни она рада, что у нее появилось немного пространства, чтобы подвести итоги, заняться собственными проектами и увидеться с друзьям. В эмоциональном плане для нее будет облегчением уйти от всей этой драмы», — поделился информатор.

Отмечается, что с тех пор, как исполнителя арестовали летом 2024 года, пара живет практически раздельно. Музыкант регулярно созванивается с женой, однако, несмотря на это, ей необходимо личное пространство для собственного ментального здоровья.

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