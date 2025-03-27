The Daily Mail: Аффлек раскрыл правду о жизни с Лопес из-за усталости

Американский актер Бен Аффлек, недавно нарушивший молчание о болезненном разводе с Дженнифер Лопес, решил честно рассказать об отношениях из-за усталости. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам источников издания, 52-летний оскароносец «утомлен» тем, что пресса постоянно изображает его в негативном свете, а Лопес — «жертвой».

«Он настолько пережил этот развод и всю эту историю, что стал раздражительным и считал Джен жертвой», — цитирует их The Daily Mail.

Инсайдеры добавляют что Аффлек, которого на этой неделе видели в Лос-Анджелесе «расслабленным» и счастливым, «никогда не планировал публично обсуждать их развод», но в конечном итоге почувствовал необходимость прояснить ситуацию после шокирующих комментариев Лопес журналу Interview в октябре прошлого года.

Напомним — впервые свое видение ситуации режиссер и актер изложил ранее на этой неделе.