Актер Бен Аффлек заговорил о причинах развода с певицей Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с певицей Дженнифер Лопес. Он сообщил, что расставание связано с рядом причин.

Пара воссоединилась в 2022 году и сыграла пышную свадьбу, а спустя два года брака развелась. Аффлек сообщил, почему они решили расстаться.

Актер говорит, что все ищут особые причины, «но правда куда более банальна».

«В отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи», - рассуждает Аффлек.

При этом актер отрицает, что они с певицей по-разному относились к славе.

«Нет какой-то одной причины. Я не хочу этим делиться, потому что всё это как-то неловко», - заключил актер в интервью журналу GQ.

Ходили слухи, что причиной разрыва стали теплые отношения Бена с бывшей женой – Дженнифер Гарнер. У супругов трое детей. Аффлек подчеркивает, что она «замечательная партнерша» и «великолепная мама». Актер добавил, что они хорошо ладят.

Ранее сообщалось, что Лопес открыта для новых знакомств, а друзья поощряют ее встречаться с кем-то.