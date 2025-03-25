Актер Бен Аффлек заговорил о причинах развода с певицей Дженнифер Лопес
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Актер Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с певицей Дженнифер Лопес. Он сообщил, что расставание связано с рядом причин.
Пара воссоединилась в 2022 году и сыграла пышную свадьбу, а спустя два года брака развелась. Аффлек сообщил, почему они решили расстаться.
Актер говорит, что все ищут особые причины, «но правда куда более банальна».
«В отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи», - рассуждает Аффлек.
При этом актер отрицает, что они с певицей по-разному относились к славе.
«Нет какой-то одной причины. Я не хочу этим делиться, потому что всё это как-то неловко», - заключил актер в интервью журналу GQ.
Ходили слухи, что причиной разрыва стали теплые отношения Бена с бывшей женой – Дженнифер Гарнер. У супругов трое детей. Аффлек подчеркивает, что она «замечательная партнерша» и «великолепная мама». Актер добавил, что они хорошо ладят.
Ранее сообщалось, что Лопес открыта для новых знакомств, а друзья поощряют ее встречаться с кем-то.