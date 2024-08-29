Террористы планировали убить десятки тысяч людей на концерте Тейлор Свифт

ЦРУ предупредили австрийские власти о том, что террористы, связанные с исламским государством* (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в России террористическая организация), планировали убить десятки тысяч человек на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Выступление планировалось в Вене. Подробности сообщает замгендиректора спецслужбы Дэвид Коэн, отмечает ИА Регнум.

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, я уверен, что многих американцев», — произнес он во время выступления 28 августа.

Отмечается, что теракт готовились совершить четыре человека. Полученная разведчиками информация помогла австрийским силовикам арестовать подозреваемых. При обысках у них нашли составные части взрывных устройств и даже доступ к площадке, на которой должна была выступать Свифт.

Напомним, что 7 августа появилась информация об отмене концерта Тейлор Свифт в Вене из-за угрозы терактов. Звезда хотела выступить трижды – с 8 по 10 августа, на каждом концерте могло быть до 65 тысяч зрителей.

Ранее мы писали о том, что Тейлор Свифт высказалась об отмененных из-за угрозы теракта шоу. Исполнительница призналась, что отмена выступлений в столице Австрии вызвала у нее чувство опустошения.

*Запрещенная в России террористическая организация