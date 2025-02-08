Терпит истерики и относится как к ребенку: появились подробности отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Обнародованы новые подробности с виду идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как оказалось, принцесса Уэльская терпит истерики мужа и относится к нему как к «четвертому ребенку». Об этом в своей книге заявил королевский эксперт Том Куинн, передает Scottish Daily Express.

Выяснилось, что принц Уильям так же, как и его отец, король Карл III, «склонен к истерикам» и «очень придирчив». Об этом рассказал Том Куинн в своей книге «Да, мэм: тайная жизнь королевских слуг». Именно поэтому Кейт Миддлтон воспринимает супруга как «четвертого ребенка», о котором нужно заботиться. Некоторые знакомые семьи Уэльских утверждают, что они «не знают, где был бы Уильям без Кейт».

«Она не привыкла, чтобы за нее все делали, поэтому она успокаивает его, когда он немного капризничает. Она сказала, что иногда с ним приходится обращаться как с ее четвертым ребенком», — рассказали приближенные к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Более того, когда у пары появились дети, принцессе Уэльской пришлось помогать мужу справляться с отцовством. Кейт Миддлтон выросла в семье среднего класса, поэтому ее представление о жизни сильно отличалось от того, что было у принца Уильяма.

«Кейт пришлось объяснять многие вещи, которые родители за пределами королевской семьи делают со своими детьми как нечто само собой разумеющееся — например, ей пришлось показать ему, как катать детей на спине. Уильям очень тихо сказал: „Мой отец никогда не катал меня на спине“», — поделилась бывшая горничная Кенсингтонского дворца, резиденции принца и принцессы Уэльских.

В одном из интервью Том Куинн уже рассказывал об «ужасных ссорах» принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По словам королевского эксперта, у обоих супругов непростой характер, но они всегда держат ситуацию под контролем, не допуская обострения конфликтов.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон решила положить конец вражде в королевской семье.