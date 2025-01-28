Кейт Миддлтон решила положить конец вражде в королевской семье

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и сейчас «отчаянно пытается воссоединиться» с принцем Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет издание Daily Mail.

Миддлтон преследует четкую цель — положить конец вражде в королевской семье. В первую очередь, необходимо примирение между принцами Гарри и Уильямом. До тех пор, пока они не поддерживают общение, у принцессы Уэльской не получится найти общий язык с Меган.

«Если Гарри и Уильям смогут сесть вместе и добиться некоторого прогресса, им четверым будет намного легче, в конечном итоге, сесть и преломить хлеб», — рассказал инсайдер.

Мировоззрение Миддлтон серьезно изменилось после ремиссии. Воодушевленная новыми ценностями, она решила, что мир в королевской семье станет для общественности отличным примером. Герцог Сассекский отказался вернуться в Лондон. Тогда Кейт сообщила, что они с Уильямом готовы приехать в США — это будет жест доброй воли.

«Одна из главных целей Кейт на 2025 год — найти способ наладить отношения между Уильямом и Гарри», — добавил информатор.

Ранее мы писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в особое место на выходные.