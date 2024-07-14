Тепло общаются и гуляют вместе: Дженнифер Лопес после разрыва с Беном Аффлеком сблизилась с его дочерью

Уже больше месяца в СМИ обсуждают возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Несмотря на слухи о разрыве супругов, артистка продолжает общаться с дочерью мужа, 18-летней Вайолет. Они были замечены папарацци в Хэмптонсе. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с со знаменитостью и девушкой.

Накануне, 13 июля, Дженнифер Лопес была замечена вместе с дочерью Бена Аффлека Вайолет на выставке антиквариата и дизайна в Ист-Хэмптоне, несмотря на продолжающиеся слухи о разводе певицы и актера. Позднее в тот же день артистка поделилась в соцсети совместными снимками с девушкой и ее подругой, тем самым дав понять, что связь с детьми ее мужа остается крепкой.

Недавно Вайолет выступила с речью, в которой требовала вернуть обязательное использование масок в медицинских учреждениях. Для прогулки девушка выбрала розовый кроп-топ и юбку в пол в тон, а также надела маску. Дженнифер Лопес надела воздушный белый топ с открытой спиной и расклешенные джинсы.

Сначала певица и наследница ее супруга посетили выставку антиквариата и дизайна в Ист-Хэмптоне. Вайолет оживленно общалась с Дженнифер Лопес, помогая ей выбирать винтажные украшения. Затем артистка, девушка и ее подруга были замечены в местном магазине мороженого.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе супругов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Как утверждалось, актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что артисты наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес подружилась с экс-супругой Бена Аффлека, актрисой Дженнифер Гарнер, после проблем в отношениях с мужем.