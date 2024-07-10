Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес подружились после проблем в отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Гарнер стала «неожиданным союзником» для Дженнифер Лопес во время трудного периода ее жизни из-за разладившихся отношений с Беном Аффлеком, пишет Us Weekly.

«Она очень помогла Джей Ло, они нашли общий язык. Дженнифер стала неожиданным человеком, с которым Джей Ло теперь может поговорить», - рассказал собеседник издания.

Напомним, Бен Аффлек встречался с Дженнифер Лопес с 2002 по 2004 годы. Тем не менее, помолвка была расторгнута, а в 2005 году он женился на Дженнифер Гарнер, с которой они познакомились на съемочной площадке кинокомикса «Сорвиголова».

Аффлек и Гарнер развелись в 2018 году. У бывших супругов трое детей: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина, и 12-летний Сэмуэль, 12 лет. Бывшие супруги находятся в хороших отношениях, Гарнер также поддерживает Аффлека. Недавно в прессе появились снимки, как они всей семьей гуляют по Лос-Анджелесу и ужинают в одном из ресторанов.

Слухи о разваливающемся звездном браке стали распространяться в мае, в том числе после того, как Аффлек переехал из особняка в Лос-Анджелесе. По сведениям инсайдеров, пара не может найти общий язык и обсуждает развод как один из вариантов. Также, по данным СМИ, пара продает свой дом в Лос-Анджелесе, который они купили в марте 2022 года за 86,7 млн долларов.

Ранее мы сообщали о первых подробностях предполагаемого бракоразводного процесса звездной пары. Артистка намерена получить половину состояния мужа при разводе, несмотря на свое финансовое превосходство: на счету Аффлека находится порядка 150 млн долларов, в то время как певицы - 400 млн.