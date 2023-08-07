Родные отговаривают: зачем Робби Уильямс собирается лечь под нож пластического хирурга

Популярный исполнитель Робби Уильямс рассказал, что планирует сделать несколько пластических операций. В 49 лет он готов лечь под нож хирурга. Об этом сообщается на сайте The Sun.

Британский музыкант подчеркнул, что хочет изменить внешность, так как ему не нравится, как он выглядит после похудения. Артист рассказал, что его пытаются отговорить близкие, но он их не слушает.

«Все смотрят на плохие пластические операции и говорят: «Боже, нет, не делай этого». Но никто не видит хороших результатов, потому что никто не признается в пластике», – сказал Уильямс.

Он добавил, что большинство его коллег могут похвастаться хорошими примерами, но не делают этого.

Кроме самих операций, мужчина хочет добавить объема вкруг глаз с помощью инъекций. Певец считает, что у него впалые глаза.

По признанию Робби, он пользуется вазелином для ухода за кожей. Он считает это средство хорошим, потому что знает, что им пользовалась одна из самых красивых женщин – актриса Мэрилин Монро.

Ранее жена Робби Уильямса рассказала о его предпочтениях в постели. Айда призналась, что они с мужем уже долгое время в постели не одни. Женщина откровенно рассказала о предпочтениях музыканта. Супруга артиста пожаловалась на то, что он слишком увлечен кое-чем.