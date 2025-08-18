«Теперь я внимательнее отношусь к своему телу»: модель Барбара Палвин перенесла операцию

31-летняя модель Барбара Палвин сообщила, что перенесла операцию. Знаменитость пожаловалась на здоровье в личном блоге.

Барбара больше месяца не выходила на связь с поклонниками. Как выяснилось, модель имела проблемы со здоровьем, из-за которых ей потребовалась операция. По словам знаменитости, она ежемесячно испытывала боли внизу живота и усталость. Обратившись к врачу, Барбара узнала, что у нее эндометриоз.

«Несколько лет я сталкивалась с трудностями: усталость, сильная боль, бессонные ночи на полу в ванной. Мне посоветовали обратиться к специалисту по эндометриозу, чтобы проверить, не связаны ли мои симптомы с этим заболеванием», — рассказала модель.

После того, как у Палвин выявили диагноз, ей провели операцию. По ее словам, на сегодняшний день она чувствует себя лучше.

«Теперь я внимательнее отношусь к своему телу и готова действовать быстро, если это понадобится. Поэтому я и взяла последние три месяца на отдых и полное восстановление. Я с нетерпением жду этого нового этапа в своей жизни и теперь готова вернуться к работе», — резюмировала модель.

