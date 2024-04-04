Принц Гарри пожалел о резких высказываниях в адрес Кейт Миддлтон из-за рака

Принц Гарри пожалел о том, что довольно резко высказывался с адрес Кейт Миддлтон в мемуарах. Теперь младшему сыну короля Великобритании стыдно, так как у принцессы Уэльской обнаружили рак. Об этом сообщает Us Weekly.

О чувствах брата принца Уильяма рассказала королевский эксперт и биограф Тесса Данлоп. Она заявила, что Гарри считает себя виноватым за негатив, ведь он, критикуя членов семьи, тогда не знал о том, с какими трудностями они столкнутся.

«Когда вы обнаруживаете, что ваша невестка больна раком, а вы написали вещи, от которых уже нельзя отказаться, это довольно тяжело», - поделилась Тесса.

Отметим, что на фоне болезней короля Карла III и Кейт Миддлтон принц Гарри решил помириться с близкими и навестить их в Великобритании. Визит запланирован на май. Однако пока неизвестно, прибудет с ним жена Меган Маркл или же нет. Известно, что принцесса Уэльская сначала отказывалась от встречи, но потом передумала. Впрочем, американская актриса не спешит идти навстречу. По информации источников, она не хочет лететь в Лондон и везти к больной раком Кейт детей.

Ранее король Карл III впервые раскрыл подробности лечения рака.